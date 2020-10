Gatti piccoli: che cosa possono mangiare?

Quando si deve prendere la decisione su come alimentare un gattino, è bene ricordarsi che il suo organismo ha delle necessità molto differenti da quelle di un gatto adulto. Inoltre, il suo apparato digerente non è ancora pronto ad assimilare al meglio una serie di alimenti.



Per chi ha preso la decisione di acquistare un nuovo gatto o la propria gatta ne ha partorito uno, in questa guida potrà trovare una serie di utili consigli da seguire.



Che cosa può mangiare un gattino?



Quando si ha la necessità di acquistare del cibo per un gattino, è bene tenere a mente che l’alimento deve sostenere l’enorme bisogno di calorie e di nutrienti che questi animali hanno bisogno. Sono molte le aziende che producono croccantini per gatti piccoli ideali per i loro bisogni.



Lo stomaco dei gattini è relativamente piccolo, quindi è bene ricordarsi che sarà necessario dargli da mangiare più frequentemente. Per avere delle indicazioni di massima su ogni quanto si deve dare da mangiare al proprio gatto, ecco una tabella riassuntiva:



- da otto a dodici settimana = quattro pasti al giorno;

- da tre a sei mesi = tre pasti al giorno;

- dopo i sei mesi = due pasti al giorno.



La transizione tra una fase e l’altra, è bene che sia eseguita con calma. Si deve dare il tempo all’animale di variare il cambio degli orari e numero di pasti giornalieri.



Il modo migliore per determinare la quantità di cibo da somministrare al gattino è quello di farsi dare delle indicazioni dal proprio veterinario. Non tutte le razze hanno bisogno della stessa quantità di cibo. In questo modo, oltre ad avere una serie di consigli sulla quantità di cibo da somministrare, si possono avere anche dei suggerimenti su quali sono gli alimenti più indicati e su come organizzare al meglio il regime alimentare del proprio gattino.



Che cosa non può mangiare un gattino?



Anche se può sembrare strano, alcuni degli alimenti presenti nella dieta “umana” non sono compatibili con la dieta di un gatto. Possono scatenare una serie di disturbi gastrointestinali e nei casi più gravi anche dei problemi di salute permanenti.



Uova, pesce e carne cruda sono alimenti che non devono assolutamente essere presenti nella dieta di un gattino. I batteri presenti al loro interno e il fatto che non sono cotti li rende poco ideali per la digestione dei gattini. L’assimilazione di questi alimenti, oltre a portare alla letargia nel gatto, può anche portare al vomito nei casi più gravi di indigestione.



Pane e lievitati in generale non sono alimenti indigesti ai gatti, ma non apportano nessun nutrimento utile al loro sviluppo. In particolare nei primi mesi di vita, quando la necessità di calorie e proteine è maggiore, è opportuno evitare di inserire questi alimenti nei loro pasti. Al contrario, impasti crudi e pane poco cotto sono alimenti che devono essere assolutamente banditi dalla dieta di ogni gatto. L’impasto, durante il processo di digestione, può lievitare nello stomaco del gatto e causare gravi problemi.



Inoltre, è bene ricordare di non dare mai latte o altri latticini ai gattini. Il loro organismo non è ancora pronto a digerirli e può causare loro diarrea. Una volta che è terminato lo svezzamento con il latte materno, i gattini non hanno più bisogno di latte.



Come è facile comprende, la scelta di cibo e di alimenti per gatti in commercio è molto varia e permette quindi di offrire ogni giorno alimenti differenti al gattino che si ha accolto nella propria famiglia. Seguendo questi consigli e facendosi aiutare dal proprio veterinario di fiducia, si potrà creare una serie di pasti e di menu che permettono al gatto di nutrirsi nel modo più appropriato alla sua età.



Una volta che sarà diventato adulto, sarà il momento di abbandonare gli alimenti per gattini e passare agli alimenti per gatti adulti.