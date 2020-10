Borghetto, il grande cipresso di via Marexiano sarà abbattuto. Sindaco Canepa: "La base del tronco diventerà un'opera d'arte"

Il grande cipresso di via Marexiano dovrà essere abbattuto. Questo il responso dell’indagine fitostatica, eseguita anche con l’utilizzo di un tomografo, che ha evidenziato una grossa cavità all’interno della parte bassa della pianta.

"Visto dall’esterno l’albero sembra sano e robusto ma cela al suo interno questa problematica e lo stesso agronomo, nella perizia, dichiara che l’albero deve essere abbattuto perché pericoloso. Vista l’importanza dell’albero che è indubbiamente il più alto e il più longevo di tutto il centro abitato, abbiamo provveduto a informare della situazione i capigruppo Carolina Bongiorni, Pierpaolo Villa e Giancarlo Maritano" spiega il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

"Ed è stato proprio il consigliere Maritano che ha lanciato una proposta che è piaciuta molto all’amministrazione comunale. L’idea è quella di non rimuovere la base dell’albero lasciando una porzione di tronco che potrà poi essere lavorata per diventare un’opera d’arte. Un modo per dare una continuità, una secinda vita, ad un albero simbolo del nostro paese. Abbiamo già contattato informalmente l’artista borghettino Simone Finotti, persona sensibile e non nuova ad iniziative di questo tipo. Lo scorso anno aveva donato al Comune una bellissima opera d’arte “Spirito Intelligente”, attualmente esposta nell’atrio del Palazzo Comunale, ispirata all’artista cetarese Ugo Marano e realizzata recuperando il tronco di un albero di Parco Andersen" continua Canepa.

Il grande cipresso verrà abbattuto nella giornata di mercoledì 21 ottobre.