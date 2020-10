Impatto tra auto e moto davanti al palazzo comunale di Varazze

Impatto tra autovettura e motocicletta davanti al palazzo comunale di Varazze. Ad avere la peggio ovviamente il centauro, comunque non grave: il conducente del mezzo a due ruote, infatti, non ha avuto bisogno di un'ambulanza ma è stato accompagnato dall'automedica del Servizio Emergenza Sanitaria al San Paolo di Savona in codice giallo per accertamenti.