Rolex strappato al polso in via Dante: rapina ad Alassio

Ieri sera (13 settembre) ad Alassio, un uomo è stato aggredito e rapinato del proprio orologio. L’episodio si è verificato intorno alle 23.20 in via Dante.

Secondo la ricostruzione, due giovani di origine straniera avrebbero spinto a terra la vittima per strappargli dal polso un Rolex. La coppia, che poco prima aveva lasciato il bar Roma, dove aveva cenato, stava raggiungendo la propria auto parcheggiata nei pressi dei giardinetti.

A denunciare l’accaduto è stata la moglie dell’uomo, che ha raccontato lo shock vissuto anche sui social: “Frequento Alassio da circa 60 anni, ma mai avrei previsto cose del genere. Non ho parole”.

La Polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per risalire ai responsabili.