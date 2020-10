Savona, studente del liceo Chiabrera positivo al Covid: classe in quarantena

Uno studente del liceo classico Chiabrera risulta positivo al Coronavirus e scatta la quarantena per la classe.

I compagni e gli insegnanti che hanno avuto contatti con il giovane dovranno quindi osservare l'isolamento fiduciario per 10 giorni come stabilito dalle nuove disposizioni del Ministero della Salute

Le lezioni continueranno tramite la didattica a distanza.

Continuano così i casi nelle scuole superiori del capoluogo dopo le positività accertate di insegnanti e studenti in alcuni classi del liceo Della Rovere, Ferraris Pancaldo e Boselli Alberti oltre alle scuole elementari Callandrone e medie dei plessi di via Bove e via Machiavelli che erano stati chiusi per un periodo.

Nel frattempo in alcune scuole del savonese, soprattutto al liceo Chiabrera Martini e al Mazzini-Da Vinci, questa mattina diversi studenti hanno scioperato, non presentandosi in classe, per protestare contro il sovraffollamento degli autobus, una disorganizzazione delle scuole, le uscite regolamentate non in maniera precisa e le mascherine ritenute non idonee.