"Disordine" a Radio Onda Ligure: la cantautrice Chiara Ragnini presenterà il suo ultimo EP

In un periodo storico in cui siamo sovrastimolati dall’eccesso di informazioni, suoni ed impegni, la cantautrice ligure Chiara Ragnini torna a farsi ascoltare con quattro nuove canzoni registrate con piano elettrico, chitarra e voce, raccolte in un EP acustico intimo ed elegante intitolato "Disordine": un elogio alla lentezza, a tre anni di distanza dall’ultimo disco "La Differenza", che segna il ritorno sulle scene dell’artista genovese, in un abbraccio fra il pop e la canzone d’autore.