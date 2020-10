Finale Ligure: 10 giovani per assistere gli anziani con il progetto "Time to care"

Dalla collaborazione del Forum del terzo settore con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile coadiuvato con il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri nasce il Bando "Time to Care", un progetto rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliano impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza alle persone anziane. Il bando nasce nel periodo di emergenza sanitaria per sostenere una delle categorie maggiormente esposte al contagio del coronavirus, mediante il coinvolgimento dei giovani e con l'obbiettivo di promuovere lo scambio tra generazioni, favorendo l'inclusione delle persone anziane nella vita sociale.