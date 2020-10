"Scatto d'orgoglio": sabato 24 ottobre la prima Assemblea Nazionale Cna "all digital"

Appuntamento domani, sabato 24 ottobre 2020, con la prima Assemblea nazionale CNA in versione interamente digitale. Diecimila artigiani, piccoli e medi imprenditori saranno collegati in streaming da tutta Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta dall’Auditorium della sede nazionale di Roma.

Un evento unico per misurare la temperatura politica ed economica dell’Italia in un momento particolarmente difficile. Le motivazioni per esserci sono tante, ma una su tutte prevale: sarà un’assemblea che metterà al centro i temi cruciali riguardanti il ruolo e il futuro di milioni di artigiani e imprenditori.

La loro intraprendenza, il loro fare-impresa è imprescindibile per rimettere in moto il tessuto produttivo del Paese.

Interverrà un parterre d’eccezione: ospiti di primissima rilevanza politica che risponderanno ai temi che – artigiani e imprenditori – porranno sul tavolo. Domande urgenti e incalzanti su temi come l’allocazione delle risorse, la politica industriale, il bisogno di stimoli e tutele.

L’assemblea nazionale CNA 2020 avrà quest’anno un carattere fortemente partecipativo in quanto collegherà tra loro una moltitudine, tra imprenditori e non imprenditori, uniti dalla voglia di dare vita a un confronto d’idee fattivo per il bene del Paese.

Un evento che non sarà concentrato in un singolo luogo, ma prenderà vita da un diffuso ecosistema di collegamenti realizzati via web da tutta l’Italia.

Innumerevoli punti in contatto tra loro che riuniranno virtualmente la rete dei territori CNA in un’unica, grande assemblea.