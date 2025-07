Sputi, insulti e colluttazioni alla Notte Bianca di Savona, uno degli arrestati: "Non vi preoccupate, ogni giovedì sarà così"

"Non vi preoccupate, ogni giovedì sarà così". Questa la minaccia rivolta da uno dei due arrestati alla polizia locale di Savona la scorsa notte ai "Giovedì di luglio".

Tutto era partito dall'allarme lanciato da una giovane che aveva fermato gli agenti per aver subito un'aggressione da parte di un coetaneo, ex di una sua amica.

La polizia locale che già aveva ricevuto la segnalazione di una rissa tra due gruppi in via Verzellino all'incrocio con via XX Settembre, davanti ad un locale aveva rintracciato così l'aggressore, un minorenne egiziano e aveva iniziato ad identificarlo.

Ad un certo punto è intervenuto il fratello maggiore, E.E.E. Z. 22enne che ha iniziato ad inveirgli contro dicendo: "È il mio fratellino cosa c... o volete", sputandogli contro e insultandoli, iniziando poi a spingerli e ad aizzare la folla presente.

Dopo la minaccia ha proseguito nella collutazione ferendoli i due agenti che in seguito sono riusciti ad ammanettarlo. Posizionato dentro l'auto di servizio nel trasporto verso il Comando di via Romagnoli ha poi iniziato a dare testate in diversi punti dell'abitacolo.

Ha proferito minacce insultandoli e non ha voluto farsi identificare anche un amico 18enne, A.O. che ha cercato di raggiungere l'auto dove era stato caricato il connazionale spintonando altri due agenti. Da lì erano poi scattate le manette anche per lui.

Sul posto erano anche intervenute due volanti della polizia che avevano cercato di contenere l'accaduto. Peraltro nel parapiglia uno dei due soggetti pare abbia cercato di prendere l'arma di servizio di uno degli agenti.

Processati per direttissima in Tribunale a Savona nel pomeriggio di ieri, difesi entrambi dall'avvocato Alfonso Ferrara, il giudice Roberto Amerio ha disposto l'obbligo di presentazione quotidiana in Questura e il divieto di allontanamento notturno dalle loro abitazioni dalle 22.00 alle 6.00.

I tre agenti feriti all'ospedale San Paolo hanno ricevuto prognosi rispettivamente di 21 (trauma contusivo emitorace destro, spalla destra e quarto e quinto della mano), 7 (trauma contusivo torace e dorso e arto superiore sinistro) e 6 giorni (trauma contusivo dorso e rachide dorso-lombare).

I due sono accusati di lesioni gravi, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.