Mondiali, undici pronostici di fila per Simone Marinelli: il tipster savonese guarda al prossimo traguardo

Una striscia di 11 pronostici vincenti consecutivi ottenuta durante i Mondiali e un nuovo obiettivo già fissato all'orizzonte. È il risultato raggiunto da Simone Marinelli, analista di scommesse sportive ed ex presidente del Savona Calcio e dell'Albenga Calcio, che nelle ultime settimane ha visto premiato il metodo sviluppato in oltre vent'anni di esperienza nel settore.

La serie positiva, iniziata circa dodici giorni fa, è stata costruita attraverso una selezione di giocate basate sull'analisi delle statistiche e delle quote. Secondo quanto riferito dallo stesso Marinelli, chi avesse seguito l'intero percorso partendo da una puntata iniziale di 100 euro e reinvestendo progressivamente parte delle vincite avrebbe ottenuto un profitto complessivo stimato in circa 56 mila euro.

Per Marinelli non si tratta soltanto di una successione di risultati favorevoli, ma della conferma di una strategia affinata nel tempo. Da oltre 21 anni si occupa di poker sportivo e di analisi applicata alle scommesse sportive, un'attività che negli anni è passata dall'essere una passione personale a diventare un vero e proprio lavoro.

La svolta è arrivata durante il periodo della pandemia, quando ha scelto di pubblicare gratuitamente i propri pronostici attraverso un canale Telegram . L'interesse crescente degli utenti ha favorito la nascita di una community che oggi segue con continuità le sue analisi dedicate ai principali eventi calcistici internazionali.

Tra le giocate più significative della serie, Marinelli ricorda quella costruita sulle sfide Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. L'analisi prevedeva almeno quattro tiri in porta per la nazionale brasiliana e sei tiri in porta per quella tedesca. Il pronostico è rimasto in sospeso fino ai tempi supplementari, quando il sesto tiro della Germania è arrivato al 120° minuto, consentendo di completare anche quella previsione.

Alla base del suo approccio, spiega Marinelli, non c'è la ricerca della quota più alta, bensì l'individuazione di quelle opportunità che ritiene sottovalutate dai bookmaker. L'obiettivo è selezionare eventi nei quali il rapporto tra probabilità e quota offerta presenti un valore favorevole, mantenendo sempre un approccio razionale e privo di condizionamenti emotivi.

Accanto allo studio delle quote, un ruolo centrale è ricoperto dalla gestione del bankroll. Marinelli sottolinea infatti come la crescita del capitale debba essere graduale: dopo ogni vincita viene reinvestita soltanto una parte del profitto, così da contenere il rischio e garantire maggiore continuità nel lungo periodo.

I suoi pronostici vengono messi a disposizione gratuitamente attraverso i canali social e Telegram, dove pubblica aggiornamenti e analisi prima degli incontri. Nel frattempo continua la corsa verso il prossimo obiettivo: estendere la serie fino a 20 pronostici consecutivi, un traguardo che rappresenterebbe un'ulteriore conferma del lavoro svolto e dell'esperienza maturata nel settore delle scommesse sportive.











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