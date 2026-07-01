Piaggio Aerospace, Baykar traccia il bilancio del primo anno: "Investimenti oltre il piano e rilancio del P.180"

A un anno dal completamento dell'acquisizione di Piaggio Aerospace, e dopo l’incontro in Unione Industriali a Savona con le organizzazioni sindacali, il gruppo turco Baykar presenta il primo bilancio del percorso di rilancio dell'azienda, annunciando investimenti superiori a quelli inizialmente previsti, il mantenimento dei livelli occupazionali e l'approvazione di un nuovo piano industriale che punta sullo sviluppo del P.180 Avanti e sul rafforzamento delle attività di manutenzione e produzione.

L'operazione di acquisizione si è conclusa infatti lo scorso 30 giugno 2025, dopo quasi sette anni di amministrazione straordinaria per la storica azienda aerospaziale italiana. Da allora la società opera con la denominazione Baykar Piaggio Aerospace S.p.A. «per garantire la continuità operativa, istituire una nuova governance conforme ai requisiti “Golden Power” e nominare il management incaricato di guidare il rinnovamento della società», con il polo produttivo di Villanova d'Albenga confermato come sede delle divisioni Aircraft ed Engines, mentre le attività di Aftermarket e Training fanno capo a Genova.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, nel corso del primo anno il nuovo azionista ha destinato risorse «ben superiori al piano originario per sostenere le attività operative, modernizzare i prodotti, salvaguardare l’occupazione e finanziare un rilancio più profondo e completo», superando «l’impegno iniziale previsto nei primi due anni, entro il primo quarter dell’anno».

Sul fronte dell'occupazione, Baykar evidenzia di aver mantenuto gli impegni assunti al momento dell'acquisizione. «A fronte di circa 675 posti di lavoro, l’organico ad aprile 2026 è stato pari a 677 unità, con le nuove assunzioni a compensare le uscite fisiologiche. Baykar ha ricoperto il ruolo di investitore strategico, finanziatore del rilancio, partner industriale nonché garante dei posti di lavoro nel settore aerospaziale italiano», comunica l’azienda.

«Quando abbiamo acquisito Piaggio Aerospace abbiamo fatto una promessa alle sue persone, all'Italia e all'intero settore. A un anno di distanza abbiamo mantenuto quella promessa e siamo andati oltre», afferma Haluk Bayraktar, amministratore delegato di Baykar e presidente di Piaggio Aerospace, sottolineando gli investimenti aggiuntivi, la tutela dell'occupazione e l'avvio di un nuovo piano industriale.

Tra i principali elementi della strategia figura il rilancio del P.180 Avanti. Lo scorso marzo il consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo piano industriale, mentre a febbraio è stata presentata la nuova identità del marchio "Avanti Next" insieme all'Avanti NX, evoluzione del velivolo turboelica P.180. Accanto a questo progetto è stata annunciata anche Mantide, versione destinata alle missioni speciali, sviluppata per ampliare gli impieghi operativi della piattaforma oltre il tradizionale mercato executive.

L'obiettivo dichiarato è portare la produzione del P.180 a 20-25 velivoli all'anno, facendo leva sulle infrastrutture esistenti e sul rafforzamento della catena di fornitura. Eventuali ulteriori sviluppi industriali saranno valutati in funzione dell'andamento del mercato.

Parallelamente prosegue l'attività della divisione motori, che ha acquisito nuove commesse destinate a generare ricavi dalla fine del 2026 e sta partecipando a negoziazioni relative a nove programmi militari nel settore della manutenzione, riparazione e revisione. Tra le attività in corso figurano il supporto alla flotta MB-339 dell'Aeronautica Militare, agli elicotteri CH-47 Chinook e A129 Mangusta dell'Esercito e la produzione di componenti per il motore F135 dell'F-35.

Nel comparto della manutenzione aeronautica, Piaggio Aerospace continua inoltre a fornire assistenza alla flotta di P.180 impiegata da enti governativi italiani. L'azienda sta contestualmente rafforzando i servizi post-vendita, con la prevista apertura di un magazzino ricambi negli Stati Uniti e il potenziamento della struttura di Pratica di Mare, il cui personale è raddoppiato passando da otto a sedici specialisti.

«Il rilancio di un’azienda proveniente da quasi sette anni di amministrazione straordinaria rappresenta una sfida complessa - commentano i vertici aziendali - Il management ha evidenziato con trasparenza che l’entità delle difficoltà e le tempistiche sono superiori rispetto alle aspettative iniziali. Tuttavia, la validità strategica dell’operazione resta pienamente confermata».

«Con la tutela della produzione, la garanzia dell’occupazione, un nuovo piano industriale e il rilancio dei propri prodotti, Piaggio Aerospace sta costruendo le basi per una redditività sostenibile e per un rinnovato posizionamento competitivo nel mercato dell’aviazione globale, contando sul supporto degli stakeholder nazionali, anche attraverso gli strumenti finanziari disponibili» concludono.