Broker XTB: la recensione del più famoso broker online polacco

Dopo la recente notizia riguardante la partnership tra il famosissimo allenatore José Mourinho e uno dei migliori broker online, broker XTB, l'interesse verso quest'ultimo si è rinnovato enormemente.

Ciò si aggiunge a un aumento d'interesse verso un settore, quello del trading online, in crescita esponenziale da anni oramai, che va di pari passo con gli enormi passi in avanti che la tecnologia sta facendo, soprattutto nel campo informatico e in quello della tecnologia mobile.

Ma cos'altro c'è oltre la pubblicità?

Scopriamolo insieme partendo proprio di uno dei principali punti di forza di questi: l'affidabilità del broker XTB.

Certificazioni e autorizzazioni

Quando si parla di trading online e della scelta del proprio broker online, c'è una cosa di cui ci si deve assicurare immediatamente, e cioè di avere a che fare con un broker autorizzato. Questo elemento è essenziale per evitare brutte sorprese come ad esempio truffe, problemi con la legge o "scomparsa" improvvisa del denaro depositato col broker non-autorizzato.

Ebbene, per quel che riguarda il broker XTB, questo criterio viene più che soddisfatto.

Il broker online XTB è infatti in possesso dell'autorizzazione CONSOB per l'Italia e CySEC per il territorio europeo, mentre per quanto riguarda il mercato della Gran Bretagna esso viene autorizzato ad operare dalla licenza rilasciatagli dalla FCA. Come se ciò non bastasse, viste il luogo di origine di questo broker online, la Polonia, si annoverano tra le tante certificazioni anche quella KNF rilasciato dalle autorità polacche.

Questo rende automaticamente XTB un broker online autorizzato e affidabile con cui poter cominciare a fare trading senza avere il timore di essere gabbati in alcun modo.

Servizi di trading offerti

Al momento, il broker online XTB si è specializzato nell'operare in due settori del trading online in particolare: il trading Forex e il trading in CFD.

Per quanto riguarda il trading Forex, grazie a XTB si ha libero accesso al mercato di scambio valuta estera e quindi alla possibilità di poter investire su una serie di coppie valutarie, tra cui figurano sia le valute principali (come ad esempio la coppia EUR/USD o GBP/USD) che lo scambio di valute esotiche (come ad esempio l'USD/HKD).

Per quanto riguarda invece l'altro prodotto finanziario principale trattato da XTB, i cosiddetti CFD, l'offerta è ancora più ampia.

I CFD infatti sono uno strumento finanziario derivato le cui peculiarità l'hanno resi uno dei prodotti maggiormente trattati nel trading online. Grazie ad essi infatti si potrà accedere ai mercati finanziari e investire in titoli quotati in borsa senza dover necessariamente comprare fette azionarie, quanto piuttosto si "scommette" sull’andamento della quotazione di quest'ultime.

Questo tipo di operazione contiene in sé diversi vantaggi, uno su tutti sicuramente la possibilità di guadagnare anche nel momento in cui il titolo scende di quotazione, non soltanto quando questo sale come per gli investimenti diretti canonici. Inoltre, viste le modalità di investimento, non ci sono costi d'entrata esorbitanti che possano scoraggiare i piccoli investitori.

Aggiungiamo infine che la piattaforma permette di investire, come ciliegina sulla torta, anche nel mercato delle criptovalute.

Le piattaforme di trading offerte

Oltre alla sua affidabilità e alla sua offerta in materia di prodotti finanziari, sottolineiamo inoltre che il famoso broker online polacco offre anche la possibilità di usare diverse piattaforme con cui fare trading online, tra cui una piattaforma propria.

La piattaforma di proprietà di XTB si chiama xStation, ed è una piattaforma abbastanza essenziale con cui poter fare trading online. Essa è utilizzabile sia tramite browser, nella sua versione web, che tramite app per tablet e smartphone. se invece siete trader di vecchia data e preferite il buon vecchio MetaTrader, XTB ci dà anche la possibilità di utilizzare la famosissima piattaforma MT4.

Infine, segnaliamo che tutto ciò è possibile provarlo gratuitamente grazie alla possibilità di aprire un conto demo online con cui provare tutte le suddette piattaforme e funzioni.