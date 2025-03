Punto Nascite Santa Corona, l'accusa di Arboscello (Pd): "Oltre 150 giorni dalle promesse di Bucci e nulla si è mosso" (VIDEO)

«Sono passati più di 150 giorni dall'elezione della nuova Giunta; da allora non solo il presidente Bucci non ha dato seguito alle promesse della campagna elettorale, ma neppure sta ricevendo il comitato che a gran voce chiede di essere audito nuovamente».

Da Pietra Ligure, dove stamani in piazza La Pietra è stata inaugurata la panchina lilla contro i disturbi alimentari, è il consigliere regionale del Partito Democratico a farsi portavoce delle proteste del comitato "Nascere a Pietra", portabandiera di una battaglia pacifica apertasi nel 2020 con la chiusura del Punto Nascite dell'ospedale Santa Corona, destinata proprio a riportare il reparto alla sua piena attività nel nosocomio ponentino.

«Dopo le promesse fatte in campagna elettorale dall'allora candidato, sono passati più di 150 giorni e nulla si è mosso - afferma il consigliere dem -. Ricordo quando il candidato presidente arrivò in pompa magna a Pietra, accolse i comitati per strada e disse: "Venite da me, che risolvo tutto io. Il punto nascite si riaprirà". Apprendo oggi che non solo il presidente Bucci non ha dato seguito alle promesse, ma neppure sta ricevendo il comitato che a gran voce chiede di essere audito nuovamente. Quindi, faccio un appello al presidente Bucci affinché venga a Pietra Ligure e spieghi ai cittadini come mai, a oltre 150 giorni da quelle dichiarazioni, nulla sia cambiato».

Non c'è però solo il raparto nascite a tenere banco. La cronaca di questi giorni porta anche all’intervento dell’Amministrazione comunale di Pietra sulla questione del corso di fisioterapia e sulle voci di spostamento.

«Sto preparando e depositerò oggi stesso un ordine del giorno a tutela della sede di Savona e, di conseguenza, anche di quella del Santa Corona - ha detto ai nostri microfoni Arboscello - La settimana scorsa, in consiglio regionale, abbiamo approvato all’unanimità la difesa del corso di fisioterapia di La Spezia. Spero che la maggioranza acconsenta a sottoscrivere anche quello relativo al depotenziamento del Santa Corona».

Altro argomento il possibile trasferimento ad Albenga del DEA Secondo Livello: «Santa Corona è un DEA di secondo livello e, come tale, è essenziale non solo per Pietra Ligure, ma per tutto il Ponente Ligure. Mi auguro, quindi, che non solo venga salvaguardato, ma anche potenziato in una visione più ampia di assistenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda l’emergenza e la risposta ai bisogni del territorio».