Coronavirus: ecco la bozza del Dpcm, coprifuoco dalle 22. In Liguria chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie

Sarebbe stato raggiunto l'accordo sui provvedimenti del nuovo Dpcm che dovrebbe arrivare tra stasera e domani. Secondo quanto riportato dai media nazionali, il coprifuoco, inizialmente previsto dalle 21, dovrebbe iniziare alle 22.



Confermata la suddivisione in macroaree, da rosse a verdi, passando per arancioni. Tra queste anche la Liguria, dove dovrebbero chiudere tutte le attività di ristorazione, compresi bar e gelaterie e pasticcerie, mentre farebbero eccezione le attività di catering continuativo.



Tra i provvedimenti nazionali, prevista la didattica a distanza per tutti gli studenti delle superiori, la chiusura di musei e sale bingo.



Per quanto riguarda le zone rosse, di cui dovrebbero far parte Piemonte, Lombardia e Calabria, potrebbero essere previsti lockdown di quindici giorni.