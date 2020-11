"Dpcm illegittimi e anticostituzionali": Nappi (Italia Unita) denuncia il premier Conte

"Ho denunciato il premier Giuseppe Conte perché, in base ai dati reali inerenti l'emergenza Covid-19, ritengo che i Dpcm da lui firmati siano illegittimi. Non possono essere attuati, perché violano la legge, la costituzione italiana e i trattati internazionali". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita e candidato sindaco del comune di Loano, che nella giornata di ieri ha depositato presso la caserma loanese dei carabinieri una denuncia nei confronti del presidente del Consiglio.

"Anche il coprifuoco non si può imporre - prosegue Nappi - Si può ricorrere a questo provvedimento solo in casi di ordine pubblico e di attacco di azioni da guerra. Vogliamo esortare qualsiasi italiano a denunciare il presidente Conte poiché siamo di fronte ad un regime dittatoriale dove vengono emessi dei Dpcm illegittimi e viene violata la libertà personale ed economica dei cittadini italiani: un attentato alla salute mentale del popolo da parte di questo Governo per cui chiediamo la destituzione".

"Ho inoltre fatto aggiungere nella denuncia anche l'articolo 580 del codice penale: istigazione al suicidio. Tutti gli imprenditori che si sono tolti la vita per le conseguenze di questi Dpcm, che ripeto sono incostituzionali, devono avere giustizia" ha infine concluso il presidente nazionale del Movimento Italia Unita.