Dighe soffolte a Vado, l'Autorità Portuale pubblica il bando di gara

"Per noi e per i bagni marini è fondamentale che le facciano, è da tempo che aspettiamo, speriamo che con il 2021 comincino i lavori".

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi è intervenuto in merito alla pubblicazione del bando di gara da parte dell'Autorità di Sistema Portuale per i lavori relativi all'intervento strutturale a difesa di un tratto di costa a Vado Ligure colpito violentemente dalla mareggiata del 2018.

1.4 milioni il valore della base d'appalto, per una durata che è prevista in 160 giorni e il termine per la presentazione delle domande scade il 20 novembre alle 12.00.