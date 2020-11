Florovivaismo, approvato il ddl. Lega: "Finalmente dignità a un settore di eccellenza: ora fondo ad hoc”

“Finalmente viene data giusta dignità al settore del florovivaismo, riconoscendolo al 100% all’interno del settore agricolo, prevedendo marchi di qualità, distretti produttivi e un tavolo permanente all’interno del ministero delle Politiche agricole".

Lo dichiara il deputato della Lega Lorenzo Viviani, capogruppo in Commissione Agricoltura, intervenuto in aula per le dichiarazioni di voto al ddl sul settore florovivaistico.