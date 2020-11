Assoluzione Invernizzi: solidarietà da Fratelli d'Italia

“Apprendo con molto piacere l’assoluzione da tutte le accuse in quanto il fatto non sussiste del sig. Rocco Invernizzi”; esordisce così Andrea Gervasoni, presidente del circolo fratelli di Italia di Alassio.

"Dopo due lunghi anni sono contento che questa situazione si sia chiarita nel migliore dei modi per un nostro tesserato attualmente consigliere nell’amministrazione alassina in una lista civica".

Aggiunge il coordinatore provinciale di Savona Claudio Cavallo: "Esprimo soddisfazione personale all’amico Rocco Invernizzi per l’assoluzione piena e vicinanza come amministratore per il periodo sicuramente non facile che ha dovuto passare e gli auguro che possa rifare meritatamente un passo avanti nel suo percorso politico".