Esplosioni sulla Sea Jewel: la petroliera segnalata nella 'flotta ombra" per aggirare le sanzioni anti-russe

L’Antiterrorismo è stato allertato e si valuta il coinvolgimento degli specialisti del Comsubin, il reparto d’élite degli incursori subacquei della Marina Militare, per un’analisi approfondita della Sea Jewel, la petroliera danneggiata al largo di Savona. Il punto chiave da chiarire è l’origine della falla di oltre un metro e mezzo nello scafo: si è trattato di un’esplosione provocata da uno o più ordigni piazzati esternamente? Se così fosse, saremmo di fronte a un atto di sabotaggio deliberato. E le prime verifiche dei sommozzatori hanno rilevato il ripiegamento interno delle lamiere, compatibile con un atto di sabotaggio, ovvero con la deflagrazione di un ordigno.

Ma c’è di più: la Sea Jewel, battente bandiera maltese, era già finita nel mirino di alcune inchieste giornalistiche sulle cosiddette "flotte ombra" della Russia, quelle petroliere che, con triangolazioni sospette attraverso Stati extra UE, aggirano le sanzioni per trasportare illegalmente greggio russo verso il mercato europeo. Secondo "Ukrainska Pravda", questa nave avrebbe più volte fatto scalo a Novorossijsk, il porto russo sul Mar Nero, per poi ripartire verso la Turchia e successivamente dirigersi in Europa. Secondo i giornalisti ucraini, avrebbe più volte fatto spola tra porti di Federazione Russa e Turchia. Una rotta simile a quella della Ursa Major, il tanker affondato nelle acque spagnole lo scorso Natale, un evento che oggi sembra acquisire nuovi significati.