Chiusura di ostetricia e ginecologia del Santa Corona, la minoranza di Borghetto: "Battersi per evitare che quello che oggi è provvisorio diventi definitivo"

"La recente chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Corona ha giustamente messo in allarme l'intero nostro territorio, a partire dalle Amministrazioni Comunali. Tutto il Ponente Savonese, un territorio di oltre 100.000 abitanti, dovrà ora rivolgersi per questo servizio a Savona, con tutti i problemi che ne conseguono". Così, in una nota ufficiale, i consiglieri comunali dei gruppi "In Cammino" e "Liberiamo Borghetto" Giancarlo Maritano, Maria Grazia Oliva, Pier Paolo Villa e Daniela Guzzardi.

"A questo disagio si è aggiunta anche la chiusura del reparto di pediatria sempre a Santa Corona - proseguono dalla minoranza di Borghetto - Per quanto riguarda ostetricia e ginecologia, a livello politico sono arrivate ampie assicurazioni sul fatto che la chiusura è motivata soltanto dall'emergenza da Covid-19 e che, non appena la situazione sarà più gestibile, la funzionalità del reparto verrà pienamente ripristinata. Apprezziamo il fatto che anche il nostro sindaco si sia espresso a favore della riapertura, ma pensiamo sia opportuno rafforzare questa posizione approvando in Consiglio Comunale una mozione che impegni formalmente il Sindaco e tutta l'Amministrazione a battersi a tutti i livelli per evitare che quello che oggi è provvisorio diventi definitivo e per far sì che, terminata la fase più acuta dell'emergenza, il reparto di ostetricia e ginecologia e quello di pediatria dell'ospedale Santa Corona vengano immediatamente ripristinati. Ci auguriamo che questa mozione, che abbiamo presentato oggi, possa essere discussa appena possibile e approvata da tutto il Consiglio".