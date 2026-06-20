Lega Savona, Edoardo Ghezzi nominato vice segretario cittadino

“Non c’è tempo da perdere, la comunità savonese è alle prese con una serie di criticità che rischiano di trasformarsi in vere e proprie emergenze. La Lega intende fare pienamente la sua parte, sia in termini di ascolto sia con proposte concrete nelle sedi opportune, a partire dal Consiglio comunale. Per questo motivo abbiamo distribuito le deleghe all’interno del Direttivo basandosi sull'esperienza e sulle competenze di ciascuno: siamo già al lavoro su temi tangibili per incidere positivamente sulla vita della città”.