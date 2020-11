Savona, no ad un'ordinanza di chiusura delle spiagge e del Prolungamento. Caprioglio: "Il numero dei positivi in città sta calando"

No ad un'ordinanza di interdizione all'accesso di spiagge e al Prolungamento ma continuano i controlli della polizia locale per far rispettare le norme anti Covid.

Questa la decisione del sindaco Ilaria Caprioglio in merito alla situazione emergenziale nel comune capoluogo.

"Gli ultimi dati che ASL 2 ci ha inviato sul numero dei positivi nella città di Savona segnano una sensibile diminuzione. Alla luce di questo, unitamente alle previsioni di un fine settimana freddo e piovoso, abbiamo convenuto non necessario emettere un'ordinanza di interdizione all'accesso a spiagge o al Prolungamento" spiega la prima cittadina savonese.

"Proseguiranno, invece, i maggiori controlli messi in atto in questi giorni dagli Agenti della Polizia municipale nelle zone cittadine dove si è riscontrato una maggiore frequentazione. Colgo l'occasione per rinnovare a tutti i Cittadini l'invito a indossare correttamente la mascherina e a rispettare le disposizioni previste per la zona arancione a tutela dell'intera Comunità" conclude il sindaco di Savona.