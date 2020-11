Operazione 'Cocker d'Oro', parla la difesa: "Inchiesta fuori dal tempo. Nessuno sfruttamento della prostituzione e nessun giro di denaro"

"In relazione agli articoli apparsi sui quotidiani in merito agli arresti operati dai Carabinieri di Alassio per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, quale difensore di N.G. posto agli arresti domiciliari e di B.R. denunciato in stato di libertà - scrive il legale- tenuto conto che sono stati forniti dagli inquirenti molti dettagli sull'operazione, corre l'obbligo di fornire alcune precisazioni per meglio comprendere la vicenda. Premesso che i miei assistiti sono persone prive di precedenti penali è bene chiarire che nella vicenda non sussiste alcuna ipotesi di coercizione della volontà nei confronti delle persone coinvolte".

"Le persone indagate da me rappresentate non hanno mai percepito alcun denaro dalla signora parte offesa, chiosa il legale, che era a loro legata da vincoli di sincera amicizia e solo a tale titolo l'hanno aiutata in normali incombenze domestiche (pagamento utenze ed altro). E' stato richiamato nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari il sito on line denominato 'Bakeka' per evidenziare annunci della signora (fatto questo che, di per sé, non costituisce alcun reato come è noto), ma vi è da chiedersi, semmai, se proprio tali siti non costituiscono il principale veicolo al favoreggiamento della prostituzione. Tenuto altresì conto che il principale teste a difesa sarà proprio la parte offesa, la signora che faceva gli annunci. Appare questa una indagine fuori del tempo, in quanto i presupposti della Legge Merlin erano ben altri! In ogni caso, stante l'assenza di condotte aventi penale rilevanza, dopo aver preso visione di tutta la documentazione a sostegno dell'accusa, conclude l'avvocato Leone, è presumibile un ricorso al Tribunale del Riesame".