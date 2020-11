FIAT Panda a km 0: l’offerta delle Concessionarie da non lasciarsi scappare

Un’auto usata a km zero è un’opportunità particolarmente interessante, che consente di guidare sin da subito la nuova auto, pagandola ad un prezzo ridotto. Solo alcuni concessionari selezionati offrono diversi modelli di FIAT Panda a km zero; un’auto che già di per sé è abbastanza economica, disponibile a un prezzo ulteriormente ridotto, pur rimanendo di fatto una vettura nuova. Non serve porsi troppi problemi prima di approfittare di questo tipo di offerta.

Ormai da diversi decenni la FIAT panda riscuote un grande successo sul mercato italiano. Di fatto è una vettura nata per le esigenze dell’italiano medio, che va ogni mattina al lavoro, si sposta in città, fa la spesa e nel fine settimana brevi viaggi con la famiglia. Con questa vettura tutte queste attività si possono svolgere senza problemi, approfittando di una buona quantità di spazio nell’abitacolo interno e di una vettura semplice da guidare nel traffico caotico delle nostre città. I concessionaria di auto usate a Milano e provincia che propongono una FIAT Panda a km zero non avranno problemi a piazzare un occasione come questa, infatti, solitamente le richieste sono già numerose, dopo essere passate solo alcune ore dalla pubblicazione dell’annuncio. Perché stiamo parlando di ottenere una serie di interessanti vantaggi, senza doversi preoccupare di nulla. Ci sono persone che non amano guidare auto usate; con le vetture a km zero si approfitta del prezzo dell’usato, per guidare di fatto un’auto nuova.

Non capita spesso di trovare offerte di FIAT Panda a km zero , in genere perché questo tipo di proposta va a ruba. In pratica un’auto a km zero è una vettura che ha già subito un’immatricolazione; sarà quindi disponibile dal concessionario già targata, pronta a circolare. Il precedente proprietario è però il concessionario stesso, che l’avrà conservata nel proprio parco macchine. Questo in genere accade per questioni che riguardano le politiche di sconto che intercorrono tra il singolo concessionario e il fornitore di auto, di solito un importatore o la casa produttrice. Detto questo, il sostanza un’auto a km zero è una vettura nuova, che non ha mai circolato su strada; essendo già immatricolata però non può essere offerta come nuova. Il risultato? Si tratta solitamente di uno sconto, dal 10 al 25% del prezzo di listino per quel modello, con quegli allestimenti. Chi trova la FIAT Panda che desidera in versione a km zero ha quindi l’opportunità di portarla a casa in brevissimo tempo e con un forte sconto. L’unica domanda che ci si dovrebbe fare è: perché no?

Ovviamente un’auto a km zero non può essere proposta da un privato cittadino: solo i concessionari hanno a disposizione mezzi di questo tipo. Le proposte più interessanti di auto a km zero oggi si possono trovare direttamente online, sui siti dei singoli autosaloni che sono aggiornati con una certa regolarità. I modelli disponibili dipendono dal momento, ma anche dalle vetture trattate dal singolo concessionario.