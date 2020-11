Come fare il miglior email marketing? Con 4Dem.it!

Sicuramente, questo particolare periodo, ha portato, oltre a molti lati negativi, sicuramente un maggiore utilizzo dei principali servizi di ecommerce ed ha spinto sempre più imprenditori ad investire in questa eccezionale frontiera del commercio.

Tra le sue varie forme, c'è poi sicuramente l'email marketing che, grazie ai servizi di un'azienda tutta italiana come 4Dem.it, è risultato essere davvero alla portata di tutti. Quindi, alla domanda come fare email marketing da oggi in poi risponderete con 4Dem.it, ma vediamo meglio nel dettaglio come si fa.

Prima di tutto, 4Dem.it ha un'esperienza decennale e centinaia di clienti, ed è proprio per meglio adattarsi a queste che l'azienda si è dotata di una speciale “creatura mitologica” come Drago Editor. In questa maniera si possono creare i migliori contenuti a livello grafico e visivo sfruttando i tantissimi template per aumentare la responsiveness generale.

Sfogliando il portale, potrete poi creare campagne intere partendo da pagine web, file ZIP o da altre già realizzate con tanto di report e statistiche.

Impostate le basi e lasciate che AutomationPlus invii ai vostri contatti o a liste intere dei contenuti maggiormente personalizzati, definire il target ideale e, ovviamente, inviare anche delle risposte automatiche fatte su misura per ogni vostro cliente.

Non va poi dimenticato l'SMS marketing, la creazione di landing page e di form e popup per tutte le esigenze di ecommerce.

Per approfondire questi e molti altri metodi, vi consigliamo dunque di dare una bella occhiata alla nostra 4Dem University, agli E – book appartenenti alle diverse collane e tematiche, ai webinar gratuiti che continuiamo ad organizzare ed al nostro caro vecchio blog.

L'email marketing di 4Dem.it si sviluppa dunque in 5 direzioni diverse per meglio adattarsi alle varie esigenze ed alle disponibilità economiche dei nostri clienti.

La Freemium è gratuita, e sempre rimarrà tale, e vi consente di spedire ben 500 email al giorno a tutti i vostri contatti potendo usufruire, anche, di quel minimo di statistiche dei risultati raggiunti e di un supporto standard via ticket per i primi 30 giorni di utilizzo.

La Small, attualmente è in offerta a solo 9 € al mese invece di 15 €, vi consente di mandare 15.000 email al mese a 2 liste diverse senza che vi sia alcun limite giornaliero. Il tutto viene completato con l'invio al vostro cellulare di un SMS con le statistiche principali, 6 campi anagrafici e 750 crediti in omaggio.

La Marketer, da 29 € al mese, garantisce 25.000 email al mese, 5 liste di contatti, 12 campi di profilazione, un calendario per tutte le vostre campagne, i di tag comportamentali degli utenti, un'automazione del marketing e la possibilità di scaricare i vostri report direttamente in PDF.

La Business, da 49 € al mese, conta di ben 300.000 email al mese distribuite su 20 liste, 50 campi di profilazione, invii su più liste anche con allegati da 256 kilobyte, un booster per le email, 15.000 crediti in omaggio e delle statistiche ancora più avanzate.

L'Enterprise, infine, è il top dei top per soli 69 € al mese mantenendo comunque l'invio di 300.000 email al mese.