Incidente di Corso Bigliati ad Albissola, il Sindaco: "Bisogna eliminare il transito dei mezzi pesanti dall'Aurelia"

"L'Aurelia non si può più permettere il transito dei mezzi pesanti".

Il tema dello stop del passaggio dei camion sulla statale nelle Albissole è tornato prepotentemente all'attenzione dopo il grave incidente che si è verificato in Corso Bigliati e che ha visto ferire gravemente una donna a seguito proprio dell'impatto con un tir.

Il Sindaco di Albissola Marina ha rimarcato nuovamente il tema del blocco che sarebbe possibile se il cantiere dell'Aurelia Bis fosse concluso.

"Effettivamente quel tratto, è inutile raccontarselo, presenta una pericolosità eccessiva. Al di la del fatto specifico, anche considerando la fatalità e che il camion era nella sua corsia, comunque sia il tema è che il prima possibile bisogna eliminare il traffico pesante - continua il primo cittadino albissolese - È chiaro, la strada è stretta e basta un minimo e succedono cose come oggi.

È meglio che non circolino. Non è fatta per quello. È eidente che la presenza stessa dei camion crea un pericolo".

Lo scooter ieri intorno a mezzogiorno procedeva in direzione Savona e all'improvviso pare che un'auto nella stessa corsia ripartendo si sia spostata verso sinistra e abbia colpito il mezzo a due ruote. Lo stesso poi è andato a impattare contro il camion.

Immediato era stato l'intervento della Croce Verde di Albisola e l'automedica del 118. La donna, 60enne, è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Fortunatamente non è in pericolo di vita.