Albissola Marina, al Parco Faraggiana è arrivata la teleferica: un nuovo gioco per ragazzi fino ai 14 anni (FOTO)

E’ arrivata al Parco Faraggiana di Albissola Marina la teleferica, un nuovo gioco per ragazzi fino ai 14 anni. Con l’installazione di questa ulteriore struttura ludica, si amplia la possibilità di gioco al parco, già interessato da una importante e complessiva riqualificazione completata nel 2016.

Nella sostanza il nuovo gioco è una teleferica con una lunghezza di circa 20 metri ed è adatto ai bimbi dai 4 ai 14 anni ed è costituita da 2 strutture portanti che fungono da stazioni di partenza e arrivo, collegate da un cavo di acciaio al quale è agganciato un sedile dove il bambino si siede a gambe incrociate per 'volare' da una parte all'altra in tutta sicurezza. L’intervento di messa in opera delle relative opere strutturali si è completato nella giornata di ieri e, tempo un paio di settimane per il consolidamento delle stesse, la nuova struttura gioco potrà essere messa in funzione.

"Ricordo che il Parco Faraggiana situato ai piedi del complesso monumentale dell’omonima Villa, è con i suoi 3500 mq di superficie, il parco pubblico comunale di maggiore ampiezza ed il maggiormente frequentato da bambini e famiglie ed è stato riqualificato nel 2016 per essere accessibile a tutti, anche ai disabili - spiega Luigi Silvestro, assessore alla Programmazione, all’Arredo e al Verde Urbano - All'interno oltre alla nuova teleferica, sono già presenti altalene, scivoli, giochi a molla di varie dimensioni, e una grande struttura inclusiva a torrette combinate, comprensiva di diverse attività ludiche, ed inoltre vi sono tre aree relax con gazebo tavoli e panche".

"Con questo nuovo intervento si prosegue con l’impegno dell'Amministrazione comunale per rendere i nostri parchi pubblici sempre più sicuri e attraenti, per creare luoghi di aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie, andando così a potenziare ulteriormente la possibilità di svago per i bambini della nostra comunità perché siamo convinti che la qualità della vita di una cittadina la si misura anche con la presenza e il costante ammodernamento di adeguati spazi dedicati al tempo libero, alle attività di relazione e divertimento. Sempre nel solco di questa nostra filosofia mirata al continuo aggiornamento delle nostre aree verdi attrezzate è in svolgimento anche il restyling generale del parco Puccio di Via Repetto che verrà trasformato in una vera e propria palestra all’aperto, i cui lavori confidiamo di ultimare entro la fine dell’anno" conclude infine Silvestro.