Celle, l'ex minigolf cambia volto: previsto un nuovo parco giochi e area verde

Altalena doppia e a cesto, giochi a molle, percorsi di equilibrio, di balzi e per l'educazione stradale, sabbiera e una pista per correre.

Questi i giochi principali che saranno presenti nel nuovo parco e area verde che verrà realizzato dal comune di Celle al posto dell'ex minigolf di via Genova.

Con una delibera di Giunta è stato approvato il progetto commissionato allo studio Voarino, per un intervento di realizzazione che dovrebbe durare 4 mesi e per un importo totale di circa 85mila euro.

Quindi dopo il restyling del parco giochi che era stato chiuso qualche mese fa a causa di una situazione di incuria e alcuni problemi riscontrati per la sicurezza dei bambini, anche lo storico minigolf è pronto per essere riqualificato per un'area che sarà destinata principalmente ai bambini più piccoli dagli 0 ai 5 anni.