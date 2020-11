Emergenza Covid-19: per tamponi e vaccinazioni ecco una tenda per "Pietra Medica"

"Ieri il Gruppo di volontari della Protezione Civile di Pietra Ligure ha allestito, all’esterno di Pietra Medica in viale della Repubblica, una tenda acquistata dal Comune e messa a disposizione dei medici di base per supportare la gestione della campagna vaccinale antinfluenzale e dei tamponi, anche in modalità drive-through, in questo complesso inverno sotto il segno del Covid". Così Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

"L’intento è quello di offrire una location alternativa agli studi medici con la priorità di evitare il più possibile gli assembramenti in luoghi chiusi e minimizzare il rischio di contagio – continua De Vincenzi - Si tratta di un impegno diretto dell’amministrazione per contribuire a garantire la necessaria sicurezza ai pazienti e ai medici. A nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale, ringrazio una volta di più i volontari della protezione civile che, come sempre, non fanno mai mancare disponibilità e impegno, quest’anno raddoppiati per far fronte all’emergenza sanitaria che ci ha colpito e che continua a non darci tregua"