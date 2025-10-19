 / Attualità

La padella per caldarroste più grande d’Italia si trova a Bormida? Il Comune cerca la certificazione

La gigantesca rosticciata, dal diametro di due metri, è stata recentemente restaurata e l’amministrazione Galliano ne ha richiesto l’attestazione ufficiale per stabilire se possa ottenere il primato nazionale

Con l’arrivo dell’autunno tornano in Val Bormida le tradizionali castagnate, appuntamenti molto sentiti che celebrano i sapori e le tradizioni del territorio. Tra queste, quella di Bormida si distingue per un evento speciale: la protagonista sarà una padella per caldarroste tra le più grandi d’Italia, conservata da anni nel piccolo comune valbormidese.

La padella, dal diametro di due metri, è stata recentemente restaurata e il Comune ha richiesto la certificazione ufficiale per stabilire se possa ottenere il primato nazionale. In attesa del verdetto, i visitatori potranno ammirarla in funzione durante la castagnata di oggi, domenica 19 ottobre, in piazza della Chiesa, con i caldarrostai locali che mostreranno dal vivo l’utilizzo della gigantesca padella.

La Festa della Castagna nelle Terre Alte di Bormida è una delle celebrazioni autunnali più caratteristiche dell’entroterra ligure-piemontese. Ogni anno raduna abitanti e visitatori attorno a castagne arrostite, castagne bianche con panna, vin brûlé, dolci tipici e i Fazzini De Co, offrendo un’esperienza che unisce sapori, tradizione e divertimento per tutte le età.

La manifestazione rappresenta un’occasione per valorizzare le tradizioni autunnali della valle e rafforzare il legame tra la comunità e le proprie radici, in un clima di festa e convivialità.

