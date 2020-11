Qualità dell'aria a Cairo, il sindaco Lambertini: "Elaborato piano con misure di mitigazione, precauzione e controllo"

"Noi continuiamo sulla nostra strada. Facendo i monitoraggi nonostante la burocrazia. Abbiamo elaborato un piano che mira ad un miglioramento della situazione. Con misure di mitigazione, precauzione e controllo". Questo il commento del sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini in merito all'interrogazione sulla qualità dell'aria presentata dalla minoranza.

Come riportato dalla nostra redazione, i consiglieri del "Movimento civico Ligorio sindaco e "Cairo Democratica" hanno evidenziato dati preoccupanti per la presenza di benzene e benzo(a)pirene (LEGGI ARTICOLO).

"Entro la fine dell'anno abbiamo in programma di trasferire una delle centraline di controllo dell'aria all'interno del centro abitato di Cairo - aggiunge il primo cittadino - A questo si aggiunge il sistema di videosorveglianza H24 con gestione dei dati per controllare le emissioni dell'Italiana Coke. Tale progetto finanziato dalla Regione con un contributo pari a 150 mila euro, dovrebbe essere attivo per l'inizio del 2021".

Sempre per quanto riguarda la cokeria situata a Bragno, il piano prevede altre misure come il controllo periodico dei camini. "Si tratta di una serie di indicazioni che bypassano l'Aia ancora in discussione" conclude il primo cittadino.