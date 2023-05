Savona, a giugno riaprono i bagni pubblici di via Giuria: saranno aperti dalle 8 alle 19

Riapriranno il prossimo 1 giugno i bagni pubblici di via Giuria a Savona.

Dopo anni di attesa quindi fra meno di un mese saranno torneranno fruibili dal pubblico al termine di alcuni interventi tecnici di ripristino per un valore di circa 25mila euro. Visto che erano chiusi da anni è stato necessario sostituire i servizi igienici, le porte, ripristinare la muratura, ritinteggiare le pareti e dividere la zona wc dalla zona docce che per ora si è scelto di non riaprire.

Dovrà essere prima effettuata una pulizia generale a seguito dei lavori di ristrutturazione comprensiva di lavaggio pavimenti, rivestimenti, sanificazione sanitari e lavandini e un'ordinaria pulizia da effettuarsi tutti i giorni con due passaggi giornalieri (uno di pulizia profonda alle 19.00 e un passaggio di mantenimento intorno alle ore 13.00).

Inoltre dovrà essere effettuata una quotidiana apertura e chiusura del locale rispettivamente alle ore 8.00 e alle ore 19.00.

“Tanti savonesi ci hanno detto più volte che in quella zona era necessario avere dei servizi funzionanti e decorosi. Finalmente – dice l'assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi –, dopo aver reperito i finanziamenti, affidato ed eseguito i lavori e individuato la formula per la gestione, riapriamo al pubblico quei bagni, completamente rinnovati. Dopo l'esperienza positiva dell'estate scorsa a Zinola andiamo avanti, cercando di ampliare l'offerta di questo servizio che riteniamo sia importante in una città che sta riscoprendo la sua vocazione turistica”.

È stato così affidato il servizio di pulizia di un anno alla ditta Easy Clean GS srl di Sesto San Giovanni per 102mila 343 euro. La quale dovrà occuparsi anche della pulizia degli uffici e dei locali del Comune di Savona.

Oltre a quelli presenti nella zona dei giardini del Prolungamento dal tempietto Boselli, così saranno a disposizione dei cittadini a due passi dal mercato civico oltre a quelli collocati in Piazza del Popolo.