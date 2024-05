Autostrada A6 tra Millesimo e Ceva chiusa a causa di un incidente che ha coinvolto un camion. Il mezzo avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail.

Ancor da accertare la dinamica dell'incidente che ha costretto Autostrade a chiudere la tratta per i soccorsi e a causa del grosso mezzo messo di traverso sulle carreggiate autostradale.

Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica e come si sia svolto l'incidente.