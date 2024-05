Cairo, manifestazione d’interesse per la creazione di una Comunità Energetica

Il comune di Cairo Montenotte intende promuovere la costituzione di Comunità Energetiche da Energia Rinnovabile (C.E.R.) sul suo territorio, con l'obiettivo di compiere un significativo passo verso un futuro energetico sostenibile e decentralizzato.

Le Comunità Energetiche sono associazioni tra produttori e consumatori di energia che mirano a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la produzione locale di energia tramite fonti rinnovabili. Questo approccio è supportato dalla Direttiva 2018/2001/UE, la quale ha introdotto la definizione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) come entità giuridica. Le C.E.R. si basano su una partecipazione aperta e volontaria dei soci, che possono essere persone fisiche, associazioni, enti pubblici e PMI, con l'obiettivo di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere energia autoprodotta.

La partecipazione alle C.E.R. è aperta a famiglie, imprese, associazioni, enti pubblici ed ecclesiastici. Possono aderire sia coloro che desiderano realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile, sia coloro che intendono semplicemente usufruire dell'energia prodotta dalla comunità. È importante sottolineare che non è necessario essere proprietari dell'immobile per partecipare come consumatori, ma è sufficiente essere intestatari di una fornitura di energia elettrica.

Per ottenere l'incentivo, gli impianti rinnovabili devono avere una potenza unitaria non superiore a 1.000 kW e devono essere di nuova installazione. I partecipanti condividono l'energia prodotta in modo virtuale utilizzando la rete di distribuzione esistente, senza la necessità di effettuare interventi sugli impianti elettrici esistenti o di cambiare il fornitore di energia elettrica.

Coloro che sono interessati a partecipare possono inviare la propria candidatura compilando un questionario online disponibile al seguente indirizzo CLICCA QUI, oppure tramite la scheda raccolta dati all'indirizzo email: cercairo@gmail.com. La data ultima per l'invio delle candidature è il 31 maggio 2024.

La costituzione di Comunità Energetiche da Energia Rinnovabile rappresenta un'opportunità concreta per contribuire alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile e resiliente, promuovendo al contempo benefici ambientali, economici e sociali per la comunità di Cairo Montenotte.