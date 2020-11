"Quest'anno i regali li compro sotto casa": appello dai commercianti agli acquisti "Made in Celle"

"Quest'anno i regali li compro sotto casa" e #IoComproaCelle.

Questo l'invito dei commercianti di Celle che a causa dell'emergenza sanitaria e della zona arancione nel quale è presente la nostra regione che li ha messi in ginocchio, hanno deciso di lanciare a pochi più di un mese dal Natale un appello a tutti i cellesi per effettuare gli acquisti natalizi "made in Celle".

"Sono tanti: chiassosi, divertenti, burberi, amici di tutti, schivi, felici. Con alcuni di loro ho avuto scontri diretti, a volte molto aspri, a volte miti. Alcuni di loro ormai sono amici. Ho raccolto in tante occasioni le loro paure, le loro perplessità: le difficoltà personali e quelle non. Ho raccolto anche tutte le critiche, sempre. Ho ascoltato, discusso, sorriso e condiviso. Ho sempre lasciato la porta aperta, anche se a volte è stato difficile. Li ho conosciuti nel periodo peggiore della storia dell' economia probabilmente. Li ho incontrati nel momento esatto in cui le loro poche certezze per una situazione già di per sé difficile, sono venute a mancare completamente. Li ho conosciuti ad inizio lockdown. Essere il loro Assessore di riferimento è un impegno costante ed è una grande responsabilità. Ma è giusto che si sappia che i miei commercianti hanno una tempra forte" il commento dell'assessore al commercio del comune di Celle Stefania Sebberu.

"Sono tosti, caparbi e lottano. E tirano fuori il meglio di loro nei momenti di difficoltà. Grazie alla collaborazione di tutti i commercianti e ad Alex Raso per il lavoro meraviglioso e la cura dedicata alle locandine. Io i regali li compro sotto casa" ha continuato l'assessore cellese.