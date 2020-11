Toti: "Da oggi spesa scontata e bonus taxi per le persone anziane e più fragili: anche così li proteggiamo"

Scatta oggi la campagna 'Sconti & sicurezza', per gli over-65 della provincia di Savona. L'iniziativa è stata proposta da Regione Liguria con il coordinamento della Camera di Commercio di Genova e la collaborazione di Comune di Genova, Ascom, Confesercenti, Grande Distribuzione, Genova Parcheggi.

“Nonno Pierangelo e tutti gli over 65 della Liguria da oggi avranno uno sconto sulla spesa se la faranno nelle fasce orarie meno affollate, grazie all’iniziativa 'Sconti&Sicurezza' promossa da Regione Liguria. Non solo, le persone più fragili e anziane potranno anche prendere il taxi gratuitamente usufruendo del bonus di Regione. Un modo per evitare di prendere i mezzi pubblici, aumentando il rischio di contrarre il Covid. Così proteggiamo le persone più a rischio, così diamo delle risposte concrete, così cerchiamo di allontanare il rischio di contrarre il virus. Uniti e insieme ce la faremo!”, così scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook.

La campagna di scontistica non sarà rivolta alla sola città metropolitana ma anche a tutto il territorio ligure. Per trovare i negozi aderenti basterà trovare il marchio 'Sconti & Sicurezza', esposto all'ingresso.

In tutta la Regione sarà possibile usufruire dello sconto del 10% nei reparti di ortofrutta e pane dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16 di tutti i supermercati Basko, Conad ed Ekom. Sconto del 5% dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16 invece nei negozi ortofrutta aderenti.

Per i bonus taxi, destinati a persone con più di 75 anni, donne in gravidanza, persone con invalidità civile al 100% con o senza accompagnamento, persone con esenzioni per patologie che comportino problemi di deambulazione certificate e persone affette da malattie rare, c’è tempo fino al 31 dicembre 2020 per fare domanda QUI.

Entrambe le iniziative nascono per tutelare i soggetti più a rischio in caso di contagio Covid. In questo modo gli over-65 dovrebbero essere incentivati a comprare in una determinata fascia oraria, diversa da quelle di punta, quindi con meno persone e per tutelare queste persone più fragili.