Albenga, baracche in fiamme in regione Vadino: intervento dei Vigili del Fuoco

Attimi di paura questa mattina intorno alle 11 ad Albenga, nella zona di Vadino, per l'incendio di alcune baracche sprigionatosi nei pressi di un campeggio.

Immediato l'intervento sul posto dei Vigili del Fuoco e in pochi minuti la situazione è tornata sotto controllo. Una densa coltre di fumo nero si era rapidamente sollevata in cielo, ma fortunatamente senza gravi conseguenze nonostante l'esplosione di una bombola di gas che però non ha causato danni aggiuntivi.

Il rogo è stato spento e non risultano esserci persone ferite o intossicate. Ancora da accertare le cause che hanno provocato le fiamme.