Ad ognuno la sua barca con Filovent

Quando si pensa ai paesaggi caraibici ed assolati, tra le prime immagini che saltano alla mente, vi è sicuramente una piccola barca, spesso e volentieri a vela, che solca indisturbata quelle placide acque tra onde, coralli, pesci colorati ed una dolce brezza mentre il sole cala all'orizzonte.

Ciò che, purtroppo, ci riporta piuttosto bruscamente alla realtà di tutti i giorni è sicuramente il prezzo di un'esperienza come questa. Insomma, non è certo una somma che tutte le tasche possono permettersi, ma non temete perché avete un nome da segnarvi in agenda a tal proposito!

Appuntatevi dunque il sito di Filovent che è l'unico portale in grado di offrire un servizio di primissima classe per tutte le esigenze, ma soprattutto per tutte le tasche! In che modo? Domanda più che legittima alla quale cercheremo di rispondere assieme.

Prima di tutto, va detto che Filovent può vantare una flotta davvero imponente e di tutto rispetto in modo tale da venire sempre più incontro ai diversi gusti e portafogli dei clienti. Con i numeri alla mano, qui siamo di fronte a più di 1600 imbarcazioni diverse (per la precisione 1780) appartenenti a 231 costruttori per un totale complessivo di ben 18.000 barche charter. Insomma, non sono proprio poche!

Ad ogni modo, non finisce certo qui perché potrete scegliere anche i diversi modelli di queste imbarcazioni come le barche a vela, i catamarani, quelle a motore, gli yacht, i caicco ed anche le houseboat. Tutte queste si possono noleggiare anche giornalmente e non manca l'opzione sia con che senza lo skipper a bordo.

Inoltre non dovreste assolutamente lasciarvi scappare l'opzione crociera alla cabina, disponibile a breve, per assicurare una vacanza ancora più confortevole e rilassante.

Oltre alla più che nutrita flotta, comunque, Filovent può contare sulla bellezza di 25 anni di esperienza nel settore nautico e turistico come possono testimoniare i più di 200.000 clienti che si sono dichiarati davvero soddisfatti del servizio offerto.

Sempre a proposito di servizi offerti, dovete sapere che potete calcolarvi da soli il vostro preventivo gratuito sul sito scegliendo anche il tipo di imbarcazione, la presenza o meno dello skipper a bordo, le date di partenza e ritorno e, ovviamente, la destinazione della vostra vacanza.

In caso di dubbi o problemi di varia natura, vi consigliamo di rivolgervi direttamente a Filovent con i suoi esperti del settore sempre pronti ad aiutarvi per qualunque vostra necessità. Gli orari di apertura vanno dal lunedì al sabato (dalle ore 9.30 alle ore 19.00) telefonando allo 02 94 75 32 59.

Ma da dove è meglio partire per una vacanza da sogno al giusto prezzo? Sicuramente per una meta altrettanto da sogno come, ad esempio, la Croazia, la Grecia, Bali, la Spagna, le Isole Baleari, la Corsica, la Francia, le Seychelles, i Caraibi, la Polinesia Francese, le Bahamas, la Thailandia, Cuba, il Canal du Midi, la Borgogna, la Bretagna e così via. Scegliete dunque il posto che più preferite e salpate all'avventura con Filovent!