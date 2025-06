Caos ingiunzioni di pagamento, scattano i fermi amministrativi per chi non ha saldato i verbali

Non vengono saldate le ingiunzioni di pagamento per verbali legati all'eccesso di velocità sulle strade provinciali savonesi e scattano i fermi amministrativi dei mezzi.

Continuano a non placarsi dopo le discussioni dei mesi scorsi le polemiche per le multe inviate dalla Provincia

Per questo Palazzo Nervi ha disposto l'apertura dello sportello per fornire supporto e chiarimenti.

Palazzo Nervi aveva affidato l'incarico per la riscossione alla società LaBConsulenze Srl che tramite Komunica di Caraffa di Catanzaro aveva inoltrato le ingiunzioni per le annualità 2018-2021.

Erano state recapitate 17mila 168 ingiunzioni per un totale di 29mila verbali non pagati del periodo dal 2018 al 2021 (un totale di 149mila elevati) e una cifra complessiva di recupero del credito che si attesta sui 3 milioni e 100mila euro.

Da fine gennaio a fine febbraio erano state notificate 1918 ingiunzioni via pec e 10mila 120 via posta, alcune sono ancora in lavorazione e una parte, 3800, non sono state recapitate perché tornate indietro (persone decedute, trasferite o con indirizzo non riconosciuto. ecc ecc). 2000 verbali erano stati saldati con un incasso di 574mila euro, 300 invece sono state le dilazioni per 215mila euro.