Ponte Italia ’61: gettata la terza campata, la prossima settimana il varo delle ultime travi

La Commissione Lavori Pubblici si è riunita ieri in preparazione del Consiglio comunale di questa mattina per fare il punto sugli interventi in corso su alcuni dei principali ponti cittadini. Nonostante alcuni ritardi oggettivi, i cantieri proseguono con impegno e costanza, avvicinandosi a tappe fondamentali per il completamento delle opere.

"Per quanto riguarda il Ponte Italia ’61, nella giornata di ieri è stata gettata la terza campata. Nei prossimi giorni si procederà con la deviazione del fiume, operazione necessaria per intervenire sull’ultima campata, lato Via Sanguinetti. Proprio per questa fase cruciale, lunedì è prevista la chiusura temporanea di via Sanguinetti: sarà il momento del varo delle ultime travi, un passaggio decisivo che consentirà l’unione definitiva delle due sponde", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cairo Montenotte, Fabrizio Ghione.

Buone notizie arrivano anche dal Ponte dei Chinelli, per cui l’impresa ha inviato il cronoprogramma aggiornato che fissa la conclusione dei lavori entro il 3 agosto. "Intanto si stanno completando gli interventi urgenti al muro della strada di accesso al cantiere. Nella settimana del 23 giugno è previsto l’arrivo degli elementi metallici dell’impalcato, tappa che darà nuovo slancio ai lavori", aggiunge Ghione.

Situazione in attesa di sviluppi invece per il Ponte della Braia: "Si attende l’esito della richiesta di finanziamento presentata alla Regione Liguria. In ogni caso, i fondi comunali destinati al cofinanziamento dell’opera sono già stati stanziati, confermando l’impegno dell’Amministrazione a garantire continuità al progetto".

"Nonostante ritardi oggettivi, i cantieri stanno proseguendo e ci avviciniamo al completamento", conclude l'assessore Ghione.