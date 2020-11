Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: l'omaggio dell'I.I.S. Finale nel ricordo di Janira (FOTO e VIDEO)

L'iniziativa si è tenuta nei pressi della panchina dedicata alla memoria di Janira D’Amato, ex studentessa della scuola finalese, uccisa nell'aprile del 2017 a Pietra Ligure dalla furia dell’ex fidanzato. All'evento hanno preso parte gli alunni impegnati in presenza con i laboratori, gli studenti delle classi 5^A, 5^B e 2^A accompagnati dalle professoresse Faccini, Arata e Rizzoli: nel corso della cerimonia sono stati letti dei brani e recitate delle poesie scritte dai ragazzi, ma anche firmate da autori famosi come ad esempio Frida Kahlo (clicca QUI per il video).