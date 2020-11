Alla Ubik di Savona "Ioleggoperchè": fino al 29 novembre si può comprare un libro da donare alle scuole

Fino a domenica 29 novembre si può venire presso la libreria Ubik, acquistare un libro da donare a una scuola di Savona, contribuendo ad arricchire le biblioteche scolastiche della nostra città e della nostra provincia. Sono già decine i libri donati in questi giorni dai cittadini savonesi, un gesto simbolico di grande generosità e sensibilità, in un momento sociale ed economico così difficile non solo per le persone, ma anche per le scuole stesse.