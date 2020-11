"Zonta Says No to Violence against Women": Alassio, Albenga e Andora si illuminano di arancione

Lo Zonta Club Alassio Albenga aderisce alla campagna internazionale "Zonta Says No to Violence against Women": 16 giornate di attivismo contro la violenza di genere, a partire dal 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall’ONU nel 1999, e termina il 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani.

In collaborazione con i comuni di Alassio, Albenga e Andora, verranno illuminate le facciate di palazzi comunali, rotonde e fontane con il colore arancione, scelto dalle Nazioni Unite, con il motto per il 2020 “Orange the world: Fund, Respond, Prevent, Collect!”.