"Notti Insonni" di Giacomo Canale: "Questa pandemia non ci porterà via" (VIDEO)

"Mentre scrivevo il testo, ansie e paure imperversavano nelle nostre teste non facendoci chiudere occhio. E oggi i problemi non sono certo finiti. Ma chi ascolterà fino in fondo avrà spero un po' di ottimismo in più, perché come dico nella canzone: 'questa pandemia non ci porterà via' - spiega Giacomo Canale - Noi che viviamo di entusiasmo e di sorrisi, noi che viviamo di divertimento, noi che cerchiamo sempre di fare del nostro meglio per farvi stare bene, non possiamo che essere in difficoltà oggi che il nostro settore è fermo. E non parlo solo del lato economico. Parlo dell'energia che si respira nelle serate che oggi non c'è più. Ma ripeto, questa pandemia è terribile, ma resisteremo, stiamo resistendo.Volevo dirlo a modo mio, senza essere un cantante o un rapper".