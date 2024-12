Operaio muore in porto a Genova, proclamato lo sciopero anche a Savona

L’incidente è avvenuto poco prima delle 3, quando durante una manovra di carico e scarico è stato investito da una ralla, ed è morto sul colpo. Alla guida un collega quarantaseienne, ferito gravemente e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Non sarebbe in pericolo di vita nonostante i traumi riportati.

Macciò di Castiglione Chiavarese, era sposato e lascia anche un figlio. Gli investigatori hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area per ricostruire la dinamica. A quanto pare l'operaio che era a bordo della ralla che ha travolto Macciò avrebbe fatto una manovra di inversione. Gli inquirenti devono capire se tutti i mezzi coinvolti fossero posizionati correttamente, se potessero essere in quel punto. Al vaglio anche se il lavoratore potesse stare lì.

"Questa notte nel porto di Genova si è consumata una tragedia sul lavoro. Durante le operazioni di carico/scarico un lavoratore portuale è stato colpito da un mezzo meccanico in movimentazione perdendo la vita. Un altro lavoratore è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale in codice rosso. A seguito di quanto accaduto le Segreterie Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di Savona dichiarano sciopero dalle ore 10,00 per tutta la giornata di odierna fino alle 7,00 di domani mattina. Lo sciopero riguarderà tutti i lavoratori degli art 18, 16, dell'Adsp, della Port Aervice Savona e della CULP Savona" hanno dichiarato i segretari provinciali Filt Cgil Alessio Negro, Fit Cisl Danilo Causa e Uiltrasporti Franco Paparusso.