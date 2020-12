Cibo a domicilio: come funziona e perché conviene

Se già negli ultimi anni quello di ordinare cibo a domicilio era un trend in crescita, ora la pandemia ha consolidato l’abitudine.

L'Osservatorio sul mercato dell’online food delivery che ogni anno realizza la “Mappa del cibo a domicilio in Italia”, ha stimato la crescita nell’ultimo anno dei ristoranti che hanno attivato questo servizio per ampliare la loro clientela e per restare in contatto con i clienti abituali. Le richieste sul servizio sono incrementate durante il periodo di lockdown.

A Milano, il ristorante Xiongdi propone la sua particolare cucina giappo/pugliese, fatta di sapori nuovi e tutti da scoprire. Una cucina che ha conquistato moltissimi clienti, curiosi e dediti alla continua scoperta di gusti moderni e particolari. Una cucina unica e innovativa che nasce dalla voglia di ottenere un risultato sorprendente, capace di conquistare tutti i palati, anche quelli più esigenti, mescolando insieme due realtà molto diverse ma che unite sono capaci di sorprendere chiunque.

Ma come funziona il food delivery e soprattutto perché conviene?

Food Delivery, tutti i segreti

A causa della pandemia, che ha costretto la chiusura dei ristoranti il servizio di delivery è il trend del momento. Si tratta della possibilità di ordinare online o telefonicamente ogni tipo di piatto e riceverlo comodamente a casa o in ufficio.

Esistono diversi siti e App create appositamente per raggruppare i ristoranti o in alternativa, sono i ristoranti stessi che si organizzano autonomamente per le consegne a domicilio. Basta inserire il proprio indirizzo per scoprire i ristoranti aderenti all’iniziativa più vicini, consultare il menù e ordinarli all’operatore.

Sono molti sia i PRO del food delivery;

Prima di tutto è fondamentale in questo periodo di pandemia dove i locali sono loro (e nostro) malgrado chiusi

Possiamo ordinare qualsiasi tipo di cibo vogliamo nonostante il meteo; quindi che nevichi, che piova o che ci siano 40° gradi, possiamo restare comodamente a casa

Se non si ha voglia o non si può cucinare per qualsiasi motivo; si sta male o non si ha voglia di mettersi ai fornelli

Si deve necessariamente finire un incarico lavorativo e non si ha il tempo di pensare alla cucina

Ovviamente ci sono anche dei CONTRO:

Essendo un servizio così comodo, potrebbe accrescere la pigrizia innata in ognuno di noi

Non tutti i cibi consegnati a domicilio sono buoni come quelli appena cucinati (come ad esempio i fritti)

Se non si conosce il ristorante, il cibo consegnato può non essere di nostro gradimento

Il servizio di food delivery ha un costo aggiuntivo

Come in tutte le cose, l’importante è non abusarne e, appena sarà possibile, tornare a degustare i nostri piatti preferiti direttamente al ristorante. Con il contatto diretto dello staff e i piatti serviti appena cucinati, sarà ancora più bello.

Ristorante Xiongdi e cucina Giappo/Pugliese

Il ristorante Xiongdi di Milano, per affrontare al meglio l’emergenza dovuta alla pandemia del Covid-19, ha attivato il servizio di consegna a domicilio dei suoi particolari piatti giappo/pugliesi.

Nella comodità di casa, potrete degustare tutta la prelibatezza di una cucina unica nel suo genere.

Molteplici sono i menù studiati per l’asporto, tutti visibili direttamente sul sito del ristorante. Tra le varie proposte è immancabile quella: ALL YOU CAN EAT, la formula adottata anche presso il ristorante per permettere a ogni commensale di provare tutti gli speciali piatti, oltre a quelli della tradizione.

La consegna è GRATUITA se effettuata entro i tre chilometri dal ristorante che si trova in Via Schiapparelli al civico 21 all’angolo con Via Melchiorre Gioia.

Il qualificato e premuroso staff è sempre molto attento a soddisfare le esigenze di ogni cliente, offrendo un accurato servizio di consigli telefonici personalizzati sulla base dei gusti e sulle esigenze di ognuno.

Per qualsiasi dubbio o consiglio potrete contattare lo staff del ristorante Xiongdi di Milano, sia online sia telefonicamente, 24h su 24h (call center informazioni & prenotazioni: tel:+390284571125 - 02 84571125.