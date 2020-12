Food delivery: 5 cose che forse non sai

Se già prima quello di ordinare cibo a domicilio era un trend in crescita, il lockdown ha consolidato l’abitudine.

L’Osservatorio sul mercato dell’online food delivery che ogni anno realizza la “Mappa del cibo a domicilio in Italia”, ha stimato la crescita nell’ultimo anno dei ristoranti che hanno attivato questo servizio per ampliare la loro clientela e per restare in contatto con i clienti abituali. Le richieste sul servizio sono 5/6 volte superiori durante il periodo di lockdown.

A Milano, il ristorante Xiongdi propone la sua particolare cucina giappo/pugliese, fatta di sapori nuovi e tutti da scoprire. Una cucina che ha conquistato moltissimi clienti, dediti alla continua scoperta di gusti moderni e particolari. Una cucina unica e innovativa che nasce dalla voglia di ottenere un risultato sorprendente, capace di conquistare tutti i palati, anche quelli più esigenti, mescolando insieme due realtà molto diverse ma che assieme sono capaci di sorprendere chiunque.

Food Delivery e Sushi, 5 segreti nascosti

La Mappa del Cibo a domicilio in Italia ha stilato e aggiornato anche la classifica dei piatti più ordinati dagli italiani. Al terzo posto si trova la cucina giapponese un grande classico del food delivery, da sempre tanto amata e apprezzata dagli italiani.

Ma siamo sicuri di conoscere appieno tutti i segreti del food delivery e del sushi?

IL SUSHI NON HA ORIGINI GIAPPONESI. In effetti è proprio così! Le origini di questa specialità si perdono e intrecciano tra leggende, falsi miti e storie. Pare che i primissimi piatti di riso abbinati al pesce arrivino dalla Cina. Tuttavia il sushi come lo conosciamo noi nella sua forma attuale è stato effettivamente concepito in Giappone e per la precisione tra le bancarelle della Tokyo dell’ottocento.

SI PUÒ MANGIARE CON LE MANI. Se proprio non si riescono a usare la classiche bacchette è possibile mangiare il sushi con le mani, assolutamente previste in patria e quindi sdoganabili anche da noi in Italia.

LA SALSA DI SOIA. La salsa di soia è un condimento lecito per il nostro sushi? Assolutamente SI! L’unica avvertenza è che la cucina giapponese originale prevede che sia versata sul pesce e non sul riso, per non coprire il sapore del cibo.

IL SUSHI PIÙ COSTOSO NON É IN GIAPPONE. Il ristorante di sushi più costoso del mondo non si trova in Giappone, ma bensì a New York. Il locale in oggetto si chiama MASA e vanta ben 3 stelle Michelin. É definito da critici gastronomici ed esperti culinari, il miglior ristorante giapponese di tutti gli Stati Uniti. Piccola curiosità: il ristorante attualmente è chiuso a causa della pandemia, ma per i suoi clienti più affezionati sono disponibili delle speciali box con consegna a domicilio dal costo fino agli 800 dollari l’una.

MEDAGLIA DI BRONZO NEL FOOD DELIVERY. Secondo i più popolari servizi di consegna a domicilio, il sushi insieme con il resto della cucina giapponese nel 2019 è stato il terzo piatto più ordinato a livello nazionale.

La cucina giappo/pugliese a domicilio: sapori nuovi, tutti da scoprire

Anche il ristorante Xiongdi di Milano, per affrontare al meglio l’emergenza dovuta alla pandemia del Covid-19, ha attivato il servizio di consegna a domicilio dei suoi curiosi piatti giappo/pugliese.

Nella comodità di casa, potrete degustare tutta la prelibatezza di una cucina unica nel suo genere.

Molteplici sono i menù studiati per l’asporto, tutti visibili direttamente sul sito del ristorante. Tra le varie proposte è immancabile quella in formula ALL YOU CAN EAT, la formula adottata anche presso il ristorante per permettere a ogni commensale di provare tutti gli speciali piatti, oltre a quelli della tradizione.

La consegna è GRATUITA se effettuata entro i tre chilometri dal ristorante, che si trova in Via Schiapparelli al civico 21 all’angolo con Via Melchiorre Gioia.

Il qualificato e premuroso staff è sempre molto attento a soddisfare le esigenze di ogni cliente, offrendo un accurato servizio di consigli telefonici personalizzati sulla base dei gusti e sulle esigenze di ognuno.

Per qualsiasi dubbio o consiglio potrete contattare lo staff del ristorante Xiongdi di Milano, sia online sia telefonicamente, 24h su 24h (call center informazioni & prenotazioni: tel:+390284571125">02 84571125.