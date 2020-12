Fratelli d’Italia si rafforza a Savona: Filippo Marino è stato nominato commissario per il sub ambito provinciale

Filippo Marino, dopo il suo ingresso in Fratelli d’Italia, è stato nominato commissario per il sub ambito provinciale che comprende la città di Savona.

Marino, politico molto apprezzato in città con l’esperienza di consigliere comunale dal 2006 al 2011, vari incarichi dirigenziali sempre nell’ambito del centrodestra, è uno stimato professionista con molteplici relazioni oltre che in città su tutta la Provincia.

"Dopo lunga riflessione ho ritenuto di aderire convintamente a Fratelli d'Italia, partito del centrodestra nel quale maggiormente mi riconosco, ricco di anime che comunque riescono sempre ad arrivare ad una sintesi. Questo è accaduto ritenendo conclusa, a mio avviso, l'esperienza di Forza Italia che per anni è stata il catalizzatore dell'intero centrodestra ma che oggi ha perso parte delle motivazioni e degli ideali che l'hanno vista nascere. Ritengo che nella città di Savona prossima al voto si possa fare un ottimo lavoro per vedere il nostro partito assumere il ruolo che gli compete e nello stesso tempo vedere un centrodestra unito e vincente" ha spiegato lo stesso Marino.

"Filippo, con la sua capacità ed esperienza, da buon catalizzatore saprà ampliare la nostra presenza in città. Insieme agli iscritti del circolo Savona Tricolore presieduto dall’Avv. Gabriele Tarantino, e agli altri militanti cittadini rappresentativi delle diverse anime del partito, saprà perseguire il nostro obiettivo in vista delle imminenti elezioni comunali. Stiamo lavorando per creare la lista di Fratelli d’Italia con 32 candidati per poi sederci al tavolo con i potenziali alleati naturali e valutare le scelte successive" aggiunge il commissario provinciale di FdI, Claudio Cavallo.