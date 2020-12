Santa Barbara, l'omaggio del consigliere Vaccarezza: "Protettrice di diverse specialità di Corpi Militari, siamo grati a tutti loro"

"La costante presenza di ognuno di loro nei teatri delle situazioni più complesse, fa sì che i cittadini possano vivere con la certezza di avere un riferimento importante per ogni emergenza - continua Vaccarezza - Profonda dedizione al lavoro e grande professionalità nel portare tempestivamente aiuto ai cittadini, lo abbiamo potuto constatare in questi mesi così difficili, durante i quali sono stati presenti ed efficaci con ogni intervento. Siamo grati a tutti loro, alla loro serietà, al loro valore morale. Non solo oggi, ma ogni giorno dell'anno".