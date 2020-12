Gelicidio autostradale: esposto alla Procura da parte di Assoutenti: raccolte le adesioni per una class action

In merito al gelicidio autostradale e alla situazione inaccettabile cui stiamo assistendo in queste ore, Assoutenti Liguria sta predisponendo un esposto per disastro colposo alla Procura della Repubblica contro Autostrade.

L'associazione sta inoltre raccogliendo le adesioni per una class action finalizzata a un rimborso che preveda un risarcimento di almeno 30 € per ogni ora trascorsa bloccati al freddo oltre al rimborso del biglietto ove questo fosse fatto pagare. Le segnalazioni possono essere fatte pervenire all'indirizzo email nessunoescluso@assoutenti.it.

Assoutenti insieme alle altre associazioni liguri dei consumatori e utenti riconosciute da Regione Liguria si mette a completa disposizione dei cittadini che hanno subito e stanno subendo questi disagi gravissimi.